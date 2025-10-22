Du jamais-vu au PSG, c’est historique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Tenant du titre, le Paris Saint-Germain a marqué l'histoire de la Ligue des champions en devenant le premier club à atteindre la barre des 40 buts sur une année civile. Un record battu grâce à la victoire éclatante contre le Bayer Leverkusen (7-2) ce mardi soir en Allemagne.

Tenant du titre, le PSG a envoyé un message fort à l’Europe ce mardi soir. Le Bayer Leverkusen a été incapable de rivaliser sur sa pelouse face au club de la capitale, largement vainqueur (7-2) et toujours invaincu après trois journées de Ligue des champions. Grâce à ce festival, le Paris Saint-Germain se paye même le luxe d’entrer dans l’histoire de la compétition.

Le festival offensif du PSG Comme le souligne StatsDuFoot, le PSG est devenu le premier club de l'histoire à atteindre la barre des 40 buts lors d'une année civile en Ligue des champions, ayant atteint le cap des 45 réalisations en Allemagne ce mardi. Un record qui devrait encore s’améliorer puisqu’il reste encore trois matches européens à la formation parisienne, qui a encore rendez-vous avec le Bayern Munich (04/11), Tottenham (26/11) et l’Athletic Bilbao (10/12) en cette année 2025.