Transfert au PSG : La fake news dénoncée à l'étranger !

Doublure de Lucas Chevalier au PSG, Matvey Safonov semble avoir de plus en plus de mal à accepter ce statut. C'est ainsi qu'à l'approche du mercato hivernal, un possible prêt du gardien russe fait parler. Alors que certaines rumeurs ont notamment annoncé Safonov vers le Sporting Portugal en janvier, le club lisboète a mis les choses au point.

Alors que le mercato hivernal n'ouvrira ses portes que le 1er janvier prochain, voilà que certaines rumeurs commencent déjà à apparaitre du côté du PSG. Ainsi, au rayon des départs, les regards se tournent notamment vers Matvey Safonov. N'ayant pas joué depuis le début de la saison, la doublure de Lucas Chevalier pourrait aller chercher du temps de jeu ailleurs. Un départ du Russe pourrait ainsi être d'actualité, mais reste à savoir où Safonov pourrait rebondir.

Safonov au Sporting Portugal ? L'avenir de Matvey Safonov va-t-il alors s'écrire loin du PSG en janvier ? Alors qu'il a été question de la possibiltié d'un prêt au Sporting Portugal, le club lisboète a souhaité répondre à cette rumeur. Ainsi, rapporté par Championat, une source au sein du Sporting a assuré : « Cette information est fausse ».