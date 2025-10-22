Transfert au PSG : La fake news dénoncée à l'étranger !

Doublure de Lucas Chevalier au PSG, Matvey Safonov semble avoir de plus en plus de mal à accepter ce statut. C'est ainsi qu'à l'approche du mercato hivernal, un possible prêt du gardien russe fait parler. Alors que certaines rumeurs ont notamment annoncé Safonov vers le Sporting Portugal en janvier, le club lisboète a mis les choses au point.
Alors que le mercato hivernal n'ouvrira ses portes que le 1er janvier prochain, voilà que certaines rumeurs commencent déjà à apparaitre du côté du PSG. Ainsi, au rayon des départs, les regards se tournent notamment vers Matvey Safonov. N'ayant pas joué depuis le début de la saison, la doublure de Lucas Chevalier pourrait aller chercher du temps de jeu ailleurs. Un départ du Russe pourrait ainsi être d'actualité, mais reste à savoir où Safonov pourrait rebondir.
Safonov au Sporting Portugal ?
L'avenir de Matvey Safonov va-t-il alors s'écrire loin du PSG en janvier ? Alors qu'il a été question de la possibiltié d'un prêt au Sporting Portugal, le club lisboète a souhaité répondre à cette rumeur. Ainsi, rapporté par Championat, une source au sein du Sporting a assuré : « Cette information est fausse ».
« On verra bien quand le mercato ouvrira »
Matvey Safonov reste pour le moment un joueur du PSG, mais il n'empêche que son avenir est au coeur des discussions. Récemment, le gardien russe expliquait : « Je n'envisage pas de prêt pour le moment, le mercato est clos. On verra bien quand il ouvrira. Je consacre tout mon temps libre à changer la situation. Je ne suis pas entièrement satisfait de la tournure que prennent les choses. Je veux jouer, je veux prouver que je mérite d'être sur le terrain et je veux être compétitif ».