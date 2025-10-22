«Plusieurs cambriolages», il prend peur et quitte l’OM !

Alexis Brunet

Le 18 juillet 2022, l’OM annonçait l’arrivée de Luis Suarez en provenance de Grenade contre un chèque de 10M€ bonus compris. Un sacré investissement pour un joueur qui n’aura pas du tout marqué l’histoire du club phocéen et qui n’y sera resté qu’une saison. L’international colombien avait décidé de quitter Marseille en raison de son faible temps de jeu, mais également à cause de plusieurs cambriolages à son domicile.

Mercredi soir, lors du match entre l’OM et le Sporting Lisbonne, un joueur sera particulièrement scruté côté portugais, il s’agit de Luis Suarez. Débarqué cet été chez les Leões contre un chèque de 25M€, l’international colombien était également passé par Marseille par le passé, lors de la saison 2022-2023, sans parvenir à s’y imposer.

Luis Suarez était bloqué par Alexis Sanchez à l’OM L’aventure de Luis Suarez à l’OM n’aura donc duré qu’une saison. Barré par la concurrence d’Alexis Sanchez, l’international colombien avait rapidement demandé à quitter Marseille, comme l’a confié le directeur du football marseillais de l’époque, Javier Ribalta, à L’Équipe. « Luis a joué à Tottenham en Ligue des champions, par exemple, quand Alexis était suspendu. Mais Alexis prenait une place folle. Avec son caractère fort, Luis, parfois, n'acceptait pas les décisions d'Igor de le mettre sur le banc. Son problème : la patience. Luis n'acceptait pas d'être un plan B, il a demandé à partir et Igor ne voulait pas d'un joueur désinvesti. La solution Almeria s'est imposée. »