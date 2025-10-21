OM : Il n’en peut plus et demande son départ !

Alexis Brunet

Depuis le début de la saison, Endrick prend son mal en patience. Le Brésilien n’a pas joué la moindre minute avec le Real Madrid à cause d’une blessure, mais également car Xabi Alonso ne semble pas forcément compter sur lui. Une situation qui pourrait pousser l’attaquant à s’en aller lors du mercato hivernal, en tout cas il ne serait pas fermé à cette idée.

L’OM se montrera-t-il encore actif cet hiver sur le marché des transferts ? Le club phocéen a été l’un des acteurs en France du mercato estival, mais les dirigeants marseillais ne seraient pas encore pleinement satisfaits. L’arrivée dans les prochains mois d’un attaquant n’est clairement pas à exclure.

L’OM piste Endrick Pablo Longoria et Medhi Benatia se sont d’ailleurs déjà mis à scruter le marché et ils auraient une piste. D’après plusieurs sources, l’OM serait intéressé à l’idée de recruter Endrick, l’attaquant du Real Madrid. Malheureusement, le club phocéen ne serait pas le seul sur le coup, puisque selon talkSPORT West Ham ainsi que plusieurs autres formations anglaises pourraient tenter leur chance.