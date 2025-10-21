Mercato : Surprise, un grand nom du PSG va revenir ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce week-end, le Stade Rennais n’a pas retrouvé le chemin de la victoire avec un nouveau match nul face à l'AJ Auxerre (2-2), mettant Habib Beye sur la sellette. Plusieurs noms circulent en cas de changement à la tête de l’équipe, dont celui de Thiago Motta, ancien joueur du PSG.

Une fois encore, le Stade Rennais n’est pas parvenu à conserver son avance au score face à l’AJ Auxerre et a dû se contenter du point du match nul (2-2). De quoi fragiliser un peu plus la position de Habib Beye, déjà sous le feu des critiques. Selon Loïc Tanzi, l’avenir de l’entraîneur est très incertain. « Tout le monde n’est pas aligné au club de tout en haut jusqu’à Habib Beye. Il y a des gens au club qui aimeraient aujourd’hui qu’Habib Beye s’en aille, c’est une vérité, a confié le journaliste sur le plateau de L’Équipe du Soir. Ils vont essayer de pousser lors des prochains jours, des gens au-dessus de Beye, dans la direction. Des gens qui aimeraient le voir partir ».

Philippe Clément ciblé, mais pas seulement Plusieurs noms circulent déjà en cas de départ de l’ancien consultant de Canal+. Selon Foot Mercato, le profil de Philippe Clément, ancien de l’AS Monaco et des Glasgow Rangers plairait énormément aux dirigeants bretons, qui auraient également coché un autre nom.