Habib Beye : «Totalement bidon», le gros coup de gueule de Riolo !

Ce dimanche, le Stade Rennais a de nouveau connu un match nul cette fois-ci face à l’AJ Auxerre (2-2). Habib Beye ne parvient pas à faire décoller la formation bretonne sur ce début de saison, alors que son avenir à la tête du club rennais serait menacé. Cependant, Daniel Riolo estime de son côté que certaines critiques à son égard sont injustes.

Le début de saison du Stade Rennais n’est clairement pas à la hauteur des attentes. Après avoir de nouveau investi dans l’effectif cet été, le projet de jeu mis en place par Habib Beye ne prends toujours pas. Ce dimanche, les Bretons ont concédé un quatrième match nul consécutif en Ligue 1 face à l’AJ Auxerre.

Habib Beye en grand danger à Rennes Alors que la bagarre pour les qualifications européennes s’éloigne pour Rennes, Habib Beye serait déjà sur la sellette. A en croire les dernières indiscrétions de FootMercato, le jeune coach et ancien consultant pourrait prochainement être débarqué par sa direction. Néanmoins, cela n’empêche pas Daniel Riolo de trouver certaines critiques à l’égard de Beye injustes.