Habib Beye : «Totalement bidon», le gros coup de gueule de Riolo !

Ce dimanche, le Stade Rennais a de nouveau connu un match nul cette fois-ci face à l’AJ Auxerre (2-2). Habib Beye ne parvient pas à faire décoller la formation bretonne sur ce début de saison, alors que son avenir à la tête du club rennais serait menacé. Cependant, Daniel Riolo estime de son côté que certaines critiques à son égard sont injustes.
Le début de saison du Stade Rennais n’est clairement pas à la hauteur des attentes. Après avoir de nouveau investi dans l’effectif cet été, le projet de jeu mis en place par Habib Beye ne prends toujours pas. Ce dimanche, les Bretons ont concédé un quatrième match nul consécutif en Ligue 1 face à l’AJ Auxerre.
Habib Beye en grand danger à Rennes
Alors que la bagarre pour les qualifications européennes s’éloigne pour Rennes, Habib Beye serait déjà sur la sellette. A en croire les dernières indiscrétions de FootMercato, le jeune coach et ancien consultant pourrait prochainement être débarqué par sa direction. Néanmoins, cela n’empêche pas Daniel Riolo de trouver certaines critiques à l’égard de Beye injustes.
« C'est un argument totalement bidon »
« Ce que je ne comprends pas le concernant, c'est la nature des critiques. Ce n'est certainement pas l'histoire d'un costume trop grand. C'est un argument totalement bidon (...) On attend tous qu'il fasse mieux, pas parce que c'est Habib Beye l'ancien consultant, mais juste parce que c'est un entraîneur qui a à sa disposition des moyens, des bons joueurs et qu'en aucun cas il ne doit livrer ces prestations depuis le début de la saison. On mélange trop de choses », confie l’éditorialiste au micro de L’After Foot.