PSG : L’annonce surréaliste qui fait halluciner Dembélé !

Ces derniers jours, le PSG a lancé les négociations pour la prolongation d’Ousmane Dembélé. Mais en attendant que le dossier se décante, le Ballon d’Or 2025 a pu faire son retour ce mardi contre le Bayer Leverkusen en Ligue des champions. Après la victoire parisienne (2-7), Nasser Al-Khelaïfi a fait une annonce dans le vestiaire qui a étonné l’attaquant de 28 ans.
Le PSG prépare une grande salve de prolongations. Le club de la capitale travaille sur plusieurs dossiers à la fois, dont celui d’Ousmane Dembélé. L’attaquant de 28 ans, engagé jusqu’en juin 2028, réclamerait un nouveau contrat à la hauteur de son statut de Ballon d’Or. En attendant que le dossier se décante, le champion du monde 2018 a pu faire son retour de blessure ce mardi lors de la victoire des Rouge-et-Bleu sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue des champions (2-7).
Al-Khelaïfi choque Dembélé dans le vestiaire
Ousmane Dembélé a ainsi disputé son 100e match sous les couleurs du PSG. Après la partie, Nasser Al-Khelaïfi s’est rendu dans le vestiaire pour lui décerner un prix pour fêter l’événement. « J’espère te voir jouer 1000 matchs avec nous » a d’ailleurs lancé le président parisien. « 1000 ?! » a alors répondu Ousmane Dembélé, très étonné, dans des images captées par les médias officiels du PSG.
Marquinhos est le joueur le plus capé au PSG
Il faut dire que l’annonce de Nasser Al-Khelaïfi a eu de quoi surprendre. Marquinhos est le joueur le plus capé au PSG avec 495 matchs disputés jusqu'à présent. Et le défenseur central brésilien est chez les Rouge-et-Bleu depuis 2013, soit 12 ans. Autrement dit, Ousmane Dembélé va devoir rester chez les pensionnaires de la Ligue 1 encore de nombreuses années s’il veut atteindre la barre des 1000 rencontres.