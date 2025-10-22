PSG : L’annonce surréaliste qui fait halluciner Dembélé !

Pierrick Levallet

Ces derniers jours, le PSG a lancé les négociations pour la prolongation d’Ousmane Dembélé. Mais en attendant que le dossier se décante, le Ballon d’Or 2025 a pu faire son retour ce mardi contre le Bayer Leverkusen en Ligue des champions. Après la victoire parisienne (2-7), Nasser Al-Khelaïfi a fait une annonce dans le vestiaire qui a étonné l’attaquant de 28 ans.

Le PSG prépare une grande salve de prolongations. Le club de la capitale travaille sur plusieurs dossiers à la fois, dont celui d’Ousmane Dembélé. L’attaquant de 28 ans, engagé jusqu’en juin 2028, réclamerait un nouveau contrat à la hauteur de son statut de Ballon d’Or. En attendant que le dossier se décante, le champion du monde 2018 a pu faire son retour de blessure ce mardi lors de la victoire des Rouge-et-Bleu sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue des champions (2-7).

Al-Khelaïfi choque Dembélé dans le vestiaire Ousmane Dembélé a ainsi disputé son 100e match sous les couleurs du PSG. Après la partie, Nasser Al-Khelaïfi s’est rendu dans le vestiaire pour lui décerner un prix pour fêter l’événement. « J’espère te voir jouer 1000 matchs avec nous » a d’ailleurs lancé le président parisien. « 1000 ?! » a alors répondu Ousmane Dembélé, très étonné, dans des images captées par les médias officiels du PSG.