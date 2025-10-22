Dembélé : Riolo dénonce un problème au PSG !

Amadou Diawara

Lors de la saison 2024-2025, Ousmane Dembélé était au sommet de son art. Epoustouflant, l'international français a été l'un des grands artisans de la réussite du PSG. Logiquement, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'Or le 22 septembre au théâtre du Châtelet de Paris. Toutefois, à en croire Daniel Riolo, le numéro 10 du PSG pourrait avoir du mal à évoluer à son meilleur niveau durant cet exercice 2025-2026.

Depuis le début de sa carrière, Ousmane Dembélé fait partie des meilleurs dribbleurs de la planète. Toutefois, l'international français a toujours péché dans la finition. Mais lors de la saison 2024-2025, Ousmane Dembélé a gommé ses problèmes devant les cages adverses, se muant en véritable serial buteur.

PSG : Dembélé est le Ballon d'Or 2025 Grâce à sa métamorphose, Ousmane Dembélé a pu aider le PSG à réaliser un quadruplé historique en 2024-2025 : Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France et Trophée des Champions. Le numéro 10 de Luis Enrique a même été sacré Ballon d'Or le 22 septembre au théâtre du Châtelet de Paris. Toutefois, à en croire Daniel Riolo, Ousmane Dembélé pourrait avoir une baisse de niveau lors de cet exercice 2025-2026.