De retour à l’occasion de la victoire éclatante du PSG contre le Bayer Leverkusen (7-2) en Ligue des champions, Ousmane Dembélé a réalisé sa 100e apparition sous le maillot parisien. Malgré sa satisfaction, l'attaquant français reste conscient des exigences de Luis Enrique et sait que sa place n’est pas garantie malgré son nouveau statut de Ballon d’Or.

Soirée (presque) parfaite pour le Paris Saint-Germain. Hormis la prestation ratée et l’expulsion d’Illya Zabarnyi qui risque de rapidement vouloir oublier son passage du côté de la BayArena, la troisième journée de Ligue des champions s’est déroulée sans accroc pour le club de la capitale, très large vainqueur du Bayer Leverkusen (7-2) ce mardi. Absent depuis plus d’un mois, Ousmane Dembélé a profité de la rencontre pour retrouver ses coéquipiers et a même inscrit un but peu après son entrée.

« Aujourd'hui, je ne suis pas encore à 100 % » Après la partie, Ousmane Dembélé s’est réjoui d’avoir pu faire son retour, et disputer sa 100e rencontre avec le PSG. « Je suis content de fêter mon 100e match avec le club avec un but. J'espère continuer sur cette lancée. Quand on est blessé, on a envie de vite revenir sur les terrains. J'ai pris mon temps pour bien revenir de cette blessure. Aujourd'hui, je ne suis pas encore à 100%. J'espère revenir très bien sur les terrains », a indiqué le Ballon d’Or en zone mixte, rapporté par RMC.