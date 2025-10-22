Un «maestro» a signé au PSG, Dembélé n’en revient pas !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Mardi soir, le PSG a brillé en Ligue des champions avec une victoire éclatante face au Bayer Leverkusen (7-2), grâce notamment à la performance majuscule de Vitinha qui a émerveillé ses coéquipiers, y compris Ousmane Dembélé. Luis Enrique a quant à lui souligné son rôle crucial dans l'équipe.

Les avis sont unanimes au lendemain de la victoire éclatante du PSG sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue des champions (7-2). Vitinha s’est encore montré indispensable avec sa justesse technique et sa qualité de passe, de quoi impressionner Luis Enrique ainsi que ses coéquipiers, à l’instar d’Ousmane Dembélé.

« C’est un joueur très très important pour nous » « Est-ce qu’il continue de nous étonner ? Oui, toujours, toujours ! Vitinha, c’est comme notre maestro, a expliqué le numéro 10 du PSG en zone mixte. C’est un joueur très très important pour nous. Il continue sur sa lancée de la saison dernière et on espère qu’il va continuer comme ça. » Luis Enrique s’est lui aussi montré dithyrambique à l’égard du milieu portugais, qui a signé au PSG à l’été 2023.