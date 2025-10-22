Un «maestro» a signé au PSG, Dembélé n’en revient pas !

Mardi soir, le PSG a brillé en Ligue des champions avec une victoire éclatante face au Bayer Leverkusen (7-2), grâce notamment à la performance majuscule de Vitinha qui a émerveillé ses coéquipiers, y compris Ousmane Dembélé. Luis Enrique a quant à lui souligné son rôle crucial dans l'équipe.
Les avis sont unanimes au lendemain de la victoire éclatante du PSG sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue des champions (7-2). Vitinha s’est encore montré indispensable avec sa justesse technique et sa qualité de passe, de quoi impressionner Luis Enrique ainsi que ses coéquipiers, à l’instar d’Ousmane Dembélé.
« C’est un joueur très très important pour nous »
« Est-ce qu’il continue de nous étonner ? Oui, toujours, toujours ! Vitinha, c’est comme notre maestro, a expliqué le numéro 10 du PSG en zone mixte. C’est un joueur très très important pour nous. Il continue sur sa lancée de la saison dernière et on espère qu’il va continuer comme ça. » Luis Enrique s’est lui aussi montré dithyrambique à l’égard du milieu portugais, qui a signé au PSG à l’été 2023.
« Il contrôle tout ce que nous devons faire »
« Que voulez-vous que je vous dise sur Vitinha ? Ce n’est pas le moment de parler d’un seul joueur. Mais il est incroyable, il contrôle le match et le ballon aux moments les plus importants, il contrôle tout ce que nous devons faire, c’est un joueur incroyable, a souligné Luis Enrique. Beaucoup m’ont critiqué quand je l’ai mis au poste de numéro 6. Mais il peut jouer dans toutes les positions tellement il a de qualités ».