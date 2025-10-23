Mercato : La décision choc du PSG !

Alexis Brunet

Le PSG ne voulait pas freiner la progression de Mayulu D’après les informations de L’Équipe, le PSG aurait pu recruter un milieu de terrain supplémentaire cet été. Le club de la capitale a réfléchit à cette possibilité mais il n’a finalement fait venir personne car il ne voulait pas freiner la progression de Senny Mayulu. Un choix alors osé de la part des dirigeants parisiens, car rien ne laissait clairement présager que le joueur de 19 ans allait continuer à monter en puissance aussi vite.