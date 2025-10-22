Mercato - OM : La vérité révélée pour ce transfert préparé par Benatia !

Si le mercato hivernal n'ouvrira ses portes que le 1er janvier prochain, l'OM avancerait d'ores et déjà ses pions dans certains dossiers. C'est ainsi que le club phocéen aurait des vues sur un ancien de Ligue 1 : Amir Richardson. Medhi Benatia s'intéresserait à son compatriote marocain de la Fiorentina. Mais voilà que la vérité a été rétablie dans ce dossier.
Suite au départ d'Adrien Rabiot, l'OM a accueilli Arthur Vermeeren et Matt O'Riley. Aujourd'hui, Roberto De Zerbi a de nombreuses solutions au milieu de terrain, mais voilà qu'un coup se préparerait dans ce secteur. En effet, pour le prochain mercato hivernal, il a été révélé que l'OM et Medhi Benatia s'intéresseraient à la signature d'Amir Richardson. Qu'en est-il exactement pour le Marocain de la Fiorentina ?
Rien du tout entre l'OM et Richardson !
Ancien de Reims, Amir Richardson connait bien la Ligue 1. Pour autant, le retour dans l'Hexagone en signant à l'OM serait très loin. En effet, selon les informations d'Africafoot, contrairement aux rumeurs, il n'y aurait aucune offre, aucun contact entre le club phocéen et le clan Richardson.
Plus proche du FC Séville !
Dans le clan Richardson, on expliquerait que le joueur de la Fiorentina aurait appris cet intérêt de l'OM... sur les réseaux sociaux. Il n'y aurait donc rien de concret pour le moment avec le club phocéen. En revanche, le FC Séville serait aujourd'hui le seul club intéressé par Richardson après avoir déjà tenté de le recruter l'été dernier.