Transfert à l'OM : C'est confirmé au Real Madrid !

Alexis Brunet

En ce moment, l’avenir d’Endrick fait beaucoup parler. Alors qu’il ne semble pas dans les plans de Xabi Alonso, le Brésilien chercherait à aller voir ailleurs. L’OM ferait partie des clubs intéressés, mais malheureusement il y a de grandes chances pour que Marseille n’arrive pas à faire venir l’attaquant. Ce dernier serait beaucoup plus proche de rejoindre la Real Sociedad, qui était déjà sur le dossier cet été.

À l’été 2024, Endrick rejoignait enfin le Real Madrid contre un chèque de 35M€ auxquels peuvent s’ajouter 25M€ de bonus. Le Brésilien s’est familiarisé avec le club espagnol pour sa première saison, mais malheureusement pour lui il n’arrive pas à enchaîner. Depuis la reprise, l’attaquant n’a pas disputé le moindre match avec les Madrilènes, la faute à une blessure, mais également aux choix de Xabi Alonso.

L’OM s’intéresse à Endrick L’avenir d’Endrick au Real Madrid semble donc pour le moment bouché et l’OM souhaiterait en profiter. Convaincu du talent du Brésilien, Pablo Longoria souhaiterait le faire venir sous la forme d’un prêt lors du mercato hivernal. Malheureusement, il n’y a pas que Marseille qui est sur le dossier.