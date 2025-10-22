OM : La frayeur avec Greenwood !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, en Ligue des Champions, l'OM va tenter d'enchainer une deuxième victoire consécutive. Les joueurs de Roberto De Zerbi se déplacent ainsi à Lisbonne pour affronter le Sporting Portugal. Le club lisboète va alors se retrouver face à de nombreuses menaces, mais du côté du Portugal, on a surtout peur d'un joueur de l'OM : Mason Greenwood.

Après avoir fait le spectacle contre Le Havre, l'OM a rendez-vous en Ligue des Champions face au Sporting Portugal. Forcément, pour cette rencontre, de nombreux regards seront tournés vers Mason Greenwood. Auteur d'un quadruplé face au HAC, l'Anglais est en grande forme. Une menace dont on se méfie grandement du côté du Portugal avant ce match face à l'OM.

« Si je devais ressortir une menace principale: Mason Greenwood » Journaliste pour A Bola, David Nunes a annoncé la couleur pour ce match entre l'OM et le Sporting Portugal. C'est ainsi qu'il a annoncé pour RMC : « Quelle est la menace numéro 1 côté marseillais ? Roberto De Zerbi d’abord, qui est un excellent coach. Mais Greenwood est dans une forme terrible. Après, Pierre-Emerick Aubameyang reste Pierre-Emerick Aubameyang, on sait tous ce qu’il vaut. L’attaque de l’OM fait peur, Igor Paixao aussi est un très bon joueur. Si je devais ressortir une menace principale: Mason Greenwood ».