OM : Il vit un calvaire après son transfert avorté !

Recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, Igor Paixao régale les supporters olympiens. Mais voilà que l'histoire aurait pu être différente. En effet, cet été, outre le Brésilien, le club phocéen était intéressé par Noa Lang. Finalement, le Néerlandais s'est envolé pour Naples, où la situation est très difficile pour lui avec Antonio Conte.
A 26 ans, Noa Lang est aujourd'hui un joueur de Naples. Lors du dernier mercato estival, l'ailier néerlandais s'est envolé pour l'Italie, quittant alors le PSV Eindhoven. Un transfert qui aurait pu plutôt se faire en direction de l'OM. En effet, le club phocéen s'est intéressé à Lang avant de finalement sortir le chéquier pour Igor Paixao.
« Je ne parle pas beaucoup avec l'entraîneur »
Parti donc à Naples plutôt qu'à l'OM, Noa Lang vit aujourd'hui un calvaire en Italie. Le Néerlandais s'est d'ailleurs exprimé sur sa situation suite à la lourde défaite du club italien face au PSV Eindhoven (6-2) en Ligue des Champions. « Je ne parle pas beaucoup avec l'entraîneur. Je lui ai parlé une seule fois. Je ferais mieux de ne rien dire », a d'abord lâché le protégé d'Antonio Conte en zone mixte.
« Je m'entraîne dur et je ne sais pas quoi faire d'autre »
Noa Lang a ensuite poursuivi, balançant : « Je m'entraîne dur et je ne sais pas quoi faire d'autre. Je n'ai pas d'autre choix, car j'ai signé un contrat ici. Je dois accepter la situation telle qu'elle est »