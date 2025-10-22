OM : Il vit un calvaire après son transfert avorté !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, Igor Paixao régale les supporters olympiens. Mais voilà que l'histoire aurait pu être différente. En effet, cet été, outre le Brésilien, le club phocéen était intéressé par Noa Lang. Finalement, le Néerlandais s'est envolé pour Naples, où la situation est très difficile pour lui avec Antonio Conte.

A 26 ans, Noa Lang est aujourd'hui un joueur de Naples. Lors du dernier mercato estival, l'ailier néerlandais s'est envolé pour l'Italie, quittant alors le PSV Eindhoven. Un transfert qui aurait pu plutôt se faire en direction de l'OM. En effet, le club phocéen s'est intéressé à Lang avant de finalement sortir le chéquier pour Igor Paixao.

« Je ne parle pas beaucoup avec l'entraîneur » Parti donc à Naples plutôt qu'à l'OM, Noa Lang vit aujourd'hui un calvaire en Italie. Le Néerlandais s'est d'ailleurs exprimé sur sa situation suite à la lourde défaite du club italien face au PSV Eindhoven (6-2) en Ligue des Champions. « Je ne parle pas beaucoup avec l'entraîneur. Je lui ai parlé une seule fois. Je ferais mieux de ne rien dire », a d'abord lâché le protégé d'Antonio Conte en zone mixte.