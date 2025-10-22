Paulo Fonseca : La révélation sur la dernière signature à l'OL !

Alors que le marché des transferts est actuellement fermé, l'OL a malgré tout accueilli récemment un nouveau joueur. En effet, en tant que joker, Hans Hateboer a rejoint les Gones en provenance de Rennes. Cela fait donc un joueur supplémentaire pour Paulo Fonseca, heureux d'accueillir un joueur aussi polyvalent à Lyon.
A 31 ans, Hans Hateboer est aujourd'hui un joueur de l'OL. Ayant la possibilité de faire venir un joker, les Gones sont allés chercher le Néerlandais à Rennes. « L’Olympique Lyonnais annonce l’arrivée du défenseur international néerlandais Hans Hateboer, prêté par le Stade Rennais jusqu’à la fin de la saison, en qualité de joker », faisait alors savoir l'OL dans son communiqué.
« C'est pourquoi il a rejoint l'OL »
Mais pourquoi être allé chercher Hans Hateboer ? En conférence de presse ce mercredi, Paulo Fonseca a justifié ce recrutement de l'OL. C'est ainsi que l'entraîneur des Gones a expliqué : « Hans est un joueur que je connais très bien, avec beaucoup d'expérience. Il peut jouer défenseur central ou latéral. C'est pourquoi il a rejoint l'OL. Il a des caractéristiques intéressantes avec beaucoup d'intensité et d'agressivité ».
Hateboer a reçu des retours postifs
De son côté, après avoir signé avec l'OL, Hans Hateboer avait fait savoir : « Je me souviens du premier moment où mon agent m’en parlé, je m’étais déjà renseigné auprès de quelques joueurs français. "Comment est Lyon, comment est la vie et le club ?" Donc, dès cet instant, j’essayais déjà d’obtenir quelques informations sans parler de la situation. Et ils m’ont raconté de belles choses. Tous les Français m’ont dit beaucoup de bien de la ville. Je sais aussi depuis l’époque où je jouais en équipe nationale avec Kenny (Tete) et Memphis (Depay), ils étaient aussi très positifs à propos du club ».