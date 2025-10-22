Paulo Fonseca : La révélation sur la dernière signature à l'OL !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le marché des transferts est actuellement fermé, l'OL a malgré tout accueilli récemment un nouveau joueur. En effet, en tant que joker, Hans Hateboer a rejoint les Gones en provenance de Rennes. Cela fait donc un joueur supplémentaire pour Paulo Fonseca, heureux d'accueillir un joueur aussi polyvalent à Lyon.

A 31 ans, Hans Hateboer est aujourd'hui un joueur de l'OL. Ayant la possibilité de faire venir un joker, les Gones sont allés chercher le Néerlandais à Rennes. « L’Olympique Lyonnais annonce l’arrivée du défenseur international néerlandais Hans Hateboer, prêté par le Stade Rennais jusqu’à la fin de la saison, en qualité de joker », faisait alors savoir l'OL dans son communiqué.

« C'est pourquoi il a rejoint l'OL » Mais pourquoi être allé chercher Hans Hateboer ? En conférence de presse ce mercredi, Paulo Fonseca a justifié ce recrutement de l'OL. C'est ainsi que l'entraîneur des Gones a expliqué : « Hans est un joueur que je connais très bien, avec beaucoup d'expérience. Il peut jouer défenseur central ou latéral. C'est pourquoi il a rejoint l'OL. Il a des caractéristiques intéressantes avec beaucoup d'intensité et d'agressivité ».