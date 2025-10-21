Transfert à 32M€ : Le coup de pression de l’OL !

Pierrick Levallet

Du côté de l’OL, les choses commencent à se ternir. Le club rhodanien a perdu ses deux derniers matchs et doit vite enrayer cette mauvaise dynamique. Paulo Fonseca aurait donc prévu de revenir aux bases en défense ce jeudi contre le FC Bâle. Moussa Niakhaté serait notamment mis sous pression pour son retour dans le onze titulaire.

L’OL traverse un premier coup d’arrêt cette saison. La formation lyonnaise a perdu ses deux derniers matchs, et doit vite enrayer cette mauvaise dynamique pour éviter la catastrophe. Le club rhodanien a d’ailleurs l’occasion de remonter la pente dès ce jeudi contre le FC Bâle en Europa League. Paulo Fonseca aurait même pris une décision pour son onze.

Niakhaté sous pression à l'OL ? Comme le rapporte Le Progrès, Abner et Ruben Kluivert n’ont pas vraiment convaincu contre l’OGC Nice ce week-end. Paulo Fonseca devrait donc revenir aux bases en défense. Ainsley Maitland-Niles devrait être le seul rescapé du fiasco à l’Allianz Riviera. Moussa Niakhaté devrait récupérer sa place dans la charnière centrale, avec un objectif clair : retrouver cette solidité défensive qui faisait la force de l’OL en début de saison.