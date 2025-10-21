Catastrophe à l’OL : La décision radicale de Paulo Fonseca !

Pierrick Levallet

L’OL est dans une mauvaise dynamique en ce moment. Le club rhodanien s’est incliné lors de ses deux derniers matchs et semble avoir perdu sa solidité défensive qui faisait sa force en début de saison. Paulo Fonseca aurait ainsi fait un choix radical pour la rencontre face au FC Bâle en Europa League ce jeudi.

Paulo Fonseca revient aux bases à l'OL Comme le rapporte Le Progrès, l’entraîneur de l’OL aurait prévu de mettre fin à ce début de catastrophe. Abner et Ruben Kluivert n’ont pas convaincu contre l’OGC Nice ce week-end. Ainsley Maitland-Niles devrait ainsi être le seul rescapé en défense contre le FC Bâle. Nicolas Tagliafico et Moussa Niakhaté devraient retrouvé leur place.