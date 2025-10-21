OL - Transfert à 4M€ : L’annonce que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

La défense de l’OL s’est écroulée ce week-end contre l’OGC Nice. Le club rhodanien s’est incliné pour la deuxième fois consécutive (3-2). Ruben Kluivert a notamment fait l’objet de nombreuses critiques après la partie. Mais alors qu’il se veut décevant en ce moment, le défenseur néerlandais a reçu un soutien inattendu.

Ce week-end, l’OL a enregistré une deuxième défaite consécutive en s’inclinant sur la pelouse de l’OGC Nice (3-2). La défense lyonnaise, point fort du onze de Paulo Fonseca depuis le début de saison, n’a rien pu faire pour bloquer les offensives niçoises. Ruben Kluivert a notamment fait l’objet de nombreuses critiques après la rencontre. Sydney Govou estime toutefois que le défenseur néerlandais, recruté pour 4M€, peut encore prouver de quoi il est capable.

Le pari Kluivert «sera peut-être payant à l’avenir» « La force de l’OL était de ne pas prendre de but. Or quand ça flanche derrière, c’est plus dur de gagner. Mais je ne veux pas tomber sur Ruben Kluivert. Il n’était déjà pas tout le temps titulaire dans son club au Portugal, et avec l’OL, c’était sa première comme axial gauche, alors qu’il a peut-être plus de repères comme axial droit » a d’abord expliqué le consultant de Canal+ pour Le Progrès.