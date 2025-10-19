OL - Transfert à 32M€ : Le coup de pression en public !

Pierrick Levallet

Ce samedi, l’OL a enregistré une deuxième défaite consécutive. Le club rhodanien s’est incliné sur la pelouse de l’OGC Nice (3-2). Paulo Fonseca avait notamment décidé de faire tourner en se passant notamment des services de Moussa Niakhaté. Mais ses choix ont coûté cher à la formation lyonnaise. Clinton Mata a d’ailleurs mis la pression au reste du vestiaire pour la suite de la saison.

L’OL est en train de redescendre sur terre. Après un début de saison fantastique, le club rhodanien fait face à son premier coup de mou. Déjà défaite contre Toulouse avant la trêve internationale, la formation lyonnaise a enregistré une seconde défaite consécutive ce samedi, la troisième de l’exercice 2025-2026.

L'OL a fait tourner contre l'OGC Nice Les hommes de Paulo Fonseca se sont en effet inclinés sur la pelouse de l’OGC Nice (3-2). Il faut dire que le coach portugais a préféré faire de la gestion d’effectif ce samedi, en se passant notamment des services de Moussa Niakhaté. Laissé au repos, le défenseur central sénégalais recruté pour 32M€ en 2024 a été remplacé par Ruben Kluivert, qui n’a pas vraiment convaincu. Clinton Mata a ainsi lancé un coup de pression au reste du vestiaire pour la suite de la saison.