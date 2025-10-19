Paulo Fonseca : C’est terminé à l’OL !

Pierrick Levallet

À l’OL, on commence à remettre les pieds sur terre. Le club rhodanien a enregistré une deuxième défaite consécutive ce samedi sur la pelouse de l’OGC Nice. Pire encore, la formation lyonnaise a de nouveau encaissé trois buts. Pour Paulo Fonseca, le temps de la grande solidité défensive de son équipe semble désormais révolu.

Le début de saison de l’OL était particulièrement fantastique. Malgré les dégâts lourds du mercato estival, le club rhodanien affichait des résultats impressionnants. L’équipe de Paulo Fonseca faisait preuve d’une très grande solidité défensive. Mais ce samedi, la formation lyonnaise a enregistré une deuxième défaite consécutive.

La défense de l'OL n'est plus imprenable Après le revers contre Toulouse à domicile (1-2), l’OL s’est incliné contre l’OGC Nice. Pire encore, les Gones ont encaissé trois buts (3-2). Comme le rapporte L’Equipe, la défense du club rhodanien était pourtant totalement hermétique en début de saison. Ce temps - pas si lointain - semble désormais révolu pour Paulo Fonseca, surtout quand le coach portugais doit se passer de plus d’un titulaire.