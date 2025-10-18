Lacazette : Surprise, l’OL annonce son successeur ?

Cet été, l’OL a perdu un élément majeur de son équipe : Alexandre Lacazette. L’attaquant de 34 ans est parti libre pour signer au Neom SC en Arabie Saoudite. Le club rhodanien semble toutefois avoir trouvé un profil similaire à son ancien attaquant star, et Paulo Fonseca ne s’est pas privé de le faire remarquer.
Le mercato estival a fait des dégâts à l’OL. Dans le rouge sur le plan financier, le club rhodanien a été contraint de se séparer de certains de ses meilleurs éléments. La formation lyonnaise a notamment allégé sa masse salariale en ne prolongeant pas Alexandre Lacazette, qui a signé libre au Neom SC en Arabie Saoudite. Paulo Fonseca a néanmoins fait savoir qu’il avait trouvé un profil similaire à l’attaquant de 34 ans au sein du centre de formation de l’OL : Enzo Molebe.
Enzo Molebe utilisé pour «avoir de la profondeur» ?
« Alejandro gGomes Rodriguez ? Il travaille bien, mais selon les scénarios, on a besoin d'avoir un profil différent, comme face à Salzburg (2-0). J'ai fait entrer un attaquant (Enzo Molebe) avec d'autres caractéristiques pour avoir de la profondeur » a confié l’entraîneur de l’OL dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais.
Lacazette a eu le même rôle à l’OL
Pour rappel, Alexandre Lacazette avait eu ce rôle au début de son aventure à l’OL. Le club rhodanien misait sur sa vitesse, son explosivité et ses appels dans la profondeur pour faire mal aux adversaires lorsqu’il venait de sortir du centre de formation. Enzo Molebe est visiblement utilisé de la même façon par Paulo Fonseca. À voir s’il parviendra à s’imposer à l’OL, comme Alexandre Lacazette avant lui.