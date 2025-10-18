Lacazette : Surprise, l’OL annonce son successeur ?

Pierrick Levallet

Cet été, l’OL a perdu un élément majeur de son équipe : Alexandre Lacazette. L’attaquant de 34 ans est parti libre pour signer au Neom SC en Arabie Saoudite. Le club rhodanien semble toutefois avoir trouvé un profil similaire à son ancien attaquant star, et Paulo Fonseca ne s’est pas privé de le faire remarquer.

Le mercato estival a fait des dégâts à l’OL. Dans le rouge sur le plan financier, le club rhodanien a été contraint de se séparer de certains de ses meilleurs éléments. La formation lyonnaise a notamment allégé sa masse salariale en ne prolongeant pas Alexandre Lacazette, qui a signé libre au Neom SC en Arabie Saoudite. Paulo Fonseca a néanmoins fait savoir qu’il avait trouvé un profil similaire à l’attaquant de 34 ans au sein du centre de formation de l’OL : Enzo Molebe.

Enzo Molebe utilisé pour «avoir de la profondeur» ? « Alejandro gGomes Rodriguez ? Il travaille bien, mais selon les scénarios, on a besoin d'avoir un profil différent, comme face à Salzburg (2-0). J'ai fait entrer un attaquant (Enzo Molebe) avec d'autres caractéristiques pour avoir de la profondeur » a confié l’entraîneur de l’OL dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais.