Transferts à 39M€ : Bagarre surprise à l’OL !

Pierrick Levallet

À l’OL, le mercato a fait des dégâts cet été. Le club rhodanien a perdu plusieurs de ses meilleurs éléments. Cela a toutefois permis à certains joueurs du centre de formation de se révéler. Pour Téo Barisic, la situation est plus complexe. Paulo Fonseca a fait savoir que le latéral droit de 21 ans était barré par la concurrence pour le moment.

«C'est difficile de lui faire une place en ce moment» « Nous devons choisir le bon moment pour les faire jouer. Pour Téo, on a Moussa (Niakhaté) et Clinton (Mata) qui font un très bon début de saison. Il y a aussi Ruben (Kluivert), c'est difficile de lui faire une place en ce moment, mais peut-être que dans le futur, il aura une opportunité. La principale raison, ce sont les autres joueurs » a confié l’entraîneur de l’OL dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais.