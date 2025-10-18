OL : La terrible annonce lâchée en direct !

Battu sur la pelouse de l’OGC Nice (3-2) ce samedi, l’OL a raté l’occasion de prendre la tête de la Ligue 1 devant le PSG, tenu en échec par Strasbourg (3-3) vendredi. Comme l’a confié Clinton Mata après la rencontre, les Gones s’en veulent énormément d’avoir laissé passer cette chance et sont très déçus du visage qu’ils ont affiché à l’Allianz Riviera.
Avant la rencontre entre l’OM et Le Havre, l’OL avait l’opportunité de prendre seul les rênes de la Ligue 1 ce samedi après-midi, après le match nul entre le PSG et Strasbourg (3-3) vendredi soir. Une occasion que les Gones n’ont pas saisie, eux qui ont été battus par l’OGC Nice (3-2).
« Un sentiment de dégoût, on peut s’en vouloir qu’à nous-mêmes »
« Mon sentiment après cette défaite ? Il y avait cette chance de pouvoir terminer premier aujourd’hui (samedi). C’est un sentiment de dégoût, on peut s’en vouloir qu’à nous-mêmes. On est les seuls coupables. On n’a pas montré ce qu’on avait l’habitude de montrer, on a été très fébriles. Il faut savoir l’admettre quand c’est pas bon », a réagi Clinton Mata au micro de beIN Sports.
« On s’en veut énormément »
Le défenseur de l’OL n’a pas voulu prendre la fatigue comme une excuse : « Aujourd’hui, si je vous dis la fatigue, ce serait mentir et trouver des excuses. On doit juste assumer nos responsabilités, on est coupables de cette défaite. On s’en veut énormément, on s’excuse pour nos supporters qui se sont déplacés. Il y a des choses qui vont devoir changer. On va devoir se remettre la tête à l’endroit pour pouvoir montrer ce qu’on a montré dans ce début de saison. Il ne faut surtout pas tout jeter à la poubelle, mais savoir se dire les choses. Aujourd’hui, ça n’a pas été bon du tout et on assume totalement. »