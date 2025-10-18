Nouvel attaquant à l’OL : La grande annonce de Paulo Fonseca !

Pierrick Levallet

Le secteur offensif ayant été décimé lors du dernier mercato estival, l’OL mise sur les joueurs issus de son centre de formation pour se donner un peu de profondeur de banc. Si Enzo Molebe a déjà eu sa chance, Paulo Fonseca a fait savoir qu’Alejandro Gomes Rodriguez pourrait avoir une réelle opportunité à l’avenir.

«Je n'ai aucun doute qu'il jouera» « Concernant Alejandro, c'est plutôt la physionomie du match. Il travaille bien, mais selon les scénarios, on a besoin d'avoir un profil différent, comme face à Salzburg (2-0). J'ai fait entrer un attaquant (Enzo Molebe) avec d'autres caractéristiques pour avoir de la profondeur. Je n'ai aucun doute qu'il jouera » a confié l’entraîneur de l’OL dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais.