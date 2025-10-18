OL : «A la limite du fauteuil roulant», la catastrophe était proche !

Recruté cet été pour 4M€ en provenance de Majorque, Dominik Greif fait actuellement le bonheur de l’OL. Mais voilà que pour le Slovaque, l’histoire aurait pu être totalement différente. En effet, il y y a pas si longtemps, le gardien de 28 ans a connu de gros problèmes de santé avec de terribles douleurs au dos. Un calvaire sur lequel est revenu Greif.
Evoluant à Majorque avant de signer à l’OL, Dominik Greif a vécu l’enfer pour ses premiers mois en Espagne. En effet, le Slovène a connu de terribles douleurs au dos qui l’ont alors empêché de jouer pendant plusieurs mois. Un soucis physique qui a mis du temps avant d’être diagnostiqué et soigné pour Greif. C’est ainsi que l’actuel gardien de l’OL a pensé au pire pendant cette période.
« Ils n'arrivaient pas à croire que j'avais aussi mal »
Dans des propos accordés à L’Equipe, Dominik Greif est revenu sur cette douloureuse période à cause de ses problèmes de dos. Le gardien de l’OL a alors expliqué : « Le problème, c'était le diagnostic. En Espagne, les médecins tournaient autour sans pouvoir résoudre le problème. Et au bout d'un moment, oui, c'était tendu. Les scanners ne montraient pas grand-chose et ils n'arrivaient pas à croire que j'avais aussi mal. En Slovaquie, pendant ce temps, les gens disaient que je ne jouais pas parce que je n'avais pas le niveau ».
« Certains jours, je ne voyais pas la lumière au bout du tunnel »
Vivant un calvaire, Dominik Greif a alors imaginé devoir arrêter sa carrière. « J'ai fini par penser, oui, que ce serait peut-être la fin. Certains jours, je ne voyais pas la lumière au bout du tunnel, parce qu'il n'y avait pas de solution. J'étais à la limite du fauteuil roulant. Alors qu'au final, c'en est presque risible tellement c'était simple à résoudre », a-t-il fait savoir.