Transfert à 57M€ : C’est confirmé à l’OL !

Pierrick Levallet

Après s’être séparé de certains de ses meilleurs éléments cet été, l’OL serait encore dans une situation financière délicate. Le club rhodanien pourrait d’ailleurs continuer à renflouer ses caisses avec un éventuel transfert de Malick Fofana. La tendance semble d’ailleurs se confirmer pour un départ de l’international belge l’été prochain.

Dans le rouge financièrement, l’OL a été contraint de se séparer de certains de ses meilleurs éléments pour renflouer ses caisses. Rayan Cherki, Alexandre Lacazette ou encore Georges Mikautadze ont ainsi quitté le navire cet été. Le club rhodanien pourrait d’ailleurs récupérer un très joli chèque sur le mercato avec un éventuel transfert de Malick Fofana.

L'OL a déjà fixé son prix pour Malick Fofana Selon la presse étrangère, l’OL aurait fixé son prix à environ 57M€. Caught Offside semble d’ailleurs en mesure de confirmer la tendance. Les dirigeants lyonnais n’entendraient pas brader l’international belge en cas de transfert l’été prochain. Malick Fofana est sous contrat jusqu’en juin 2028. L’OL n’aurait donc aucune urgence concernant une vente de l’ailier de 20 ans.