OL - Lacazette : Le terrible coup de théâtre avec son remplaçant !

Alexandre Lacazette étant parti au Neom FC, Georges Mikautadze était celui qui devait prendre sa succession à l’OL, mais l’attaquant âgé de 24 ans a finalement été contraint de s’en aller pour des raisons économiques. Comme l’a expliqué son agent, Vadim Vasilyev, l’international géorgien n’a jamais eu l’intention de quitter le « club de son cœur. »

Transféré à Villarreal en fin de mercato, c’est contraint et forcé que Georges Mikautadze a quitté l’OL. Alors que les Gones devaient renflouer leurs caisses, l’international géorgien (40 sélections, 21 buts) a été en quelque sorte sacrifié et a accepté de partir pour le bien du club, où il devait être le successeur d'Alexandre Lacazette.

« Georges n’a jamais eu l’intention de quitter l’Olympique Lyonnais » « C’est vrai que Georges (Mikautadze) n’a jamais eu l’intention de quitter l’Olympique Lyonnais. C’est le club de son cœur. Avec le départ de (Alexandre) Lacazette, il est devenu le numéro 1 en attaque. Il était dans l’esprit de faire au moins une saison de plus et quitter le club par la grande porte. Comme agent, j’étais obligé, avec mes collègues, de regarder toutes les options et d’être prêt. On a eu des sollicitations et des offres d’autres pays, mais Georges n’était pas chaud », a expliqué Vadim Vasilyev, dans un entretien accordé au journaliste Sacha Tavolieri.