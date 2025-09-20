Retour à l’OL : La grande annonce de Lacazette !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien buteur emblématique de l'OL qu'il a quitté l'été dernier pour l'Arabie Saoudite, Alexandre Lacazette était en concurrence avec Georges Mikautadze à la pointe de l'attaque lyonnaise. Le buteur géorgien est lui aussi parti pour des raisons financières du côté de Villarreal, et Lacazette lui a rendu hommage en espérant son retour à l'OL au plus vite.

L'OL a perdu ses deux buteurs majeurs de la saison dernière durant le mercato estival, puisqu'Alexandre Lacazette (34 ans) est parti en fin de contrat pour l'Arabie Saoudite, tandis que Georges Mikautadze (24 ans) a quitté les Gones à contrecoeur pour rejoindre Villarreal. L'OL était en effet en proie à de grosses difficultés financières, et l'international géorgien s'est donc sacrifié pour quitter le club de sa ville natale et signer en Espagne avec un transfert très lucratif à la clé de 36M€.

« J'espère qu'il pourra revenir à Lyon » Interrogé par L'EQUIPE, Lacazette a rendu un vibrant hommage à Mikautadze en le remerciant d'avoir permis de renflouer les caisses de l'OL : « C'est très fort ce qu'il a fait. Accepter de partir pour sauver le club... J'espère qu'il fera de belles choses à Villarreal et qu'il pourra revenir à Lyon dans le futur », précise Lacazette, qui espère donc un retour de Georges Mikautadze à l'OL dans les années à venir.