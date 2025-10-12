OM : «J'avais déjà été contacté», une star balance sur son mercato !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Poussé vers la sortie par l’OM, Adrien Rabiot est retourné en Serie A, où il s’est engagé avec l’AC Milan. Un club où son adaptation s’est très bien passée et qui avait déjà essayé de le recruter auparavant. Comme l’a confié l’international français, les Rossoneri l’avaient contacté plus tôt dans l’été, mais également l’année dernière avant qu’il ne rejoigne Marseille.

Dans un entretien accordé à Téléfoot, Adrien Rabiot est revenu sur la « décision incompréhensible » de l’OM de se séparer de lui l’été dernier. « Ce qui m’a dérangé c’est qu’on ne dise pas la vérité à son sujet », estime le milieu de terrain âgé de 30 ans, que le club marseillais a décidé de transférer après sa bagarre avec Jonathan Rowe.

«Cette arrivée à Milan s'est très bien passée» Adrien Rabiot a finalement rebondi à l’AC Milan, où il enchaîne les titularisations et actuellement troisième de Serie A. « Cette arrivée à Milan s'est très bien passée, je me suis bien intégré. Depuis un mois j'ai joué et il y a des résultats. Tout se passe bien donc c'est vraiment très positif », s’est réjoui l’international français (56 sélections), qui aurait déjà pu rejoindre les Rossoneri bien avant.