OM : «J'avais déjà été contacté», une star balance sur son mercato !

Poussé vers la sortie par l’OM, Adrien Rabiot est retourné en Serie A, où il s’est engagé avec l’AC Milan. Un club où son adaptation s’est très bien passée et qui avait déjà essayé de le recruter auparavant. Comme l’a confié l’international français, les Rossoneri l’avaient contacté plus tôt dans l’été, mais également l’année dernière avant qu’il ne rejoigne Marseille.
Dans un entretien accordé à Téléfoot, Adrien Rabiot est revenu sur la « décision incompréhensible » de l’OM de se séparer de lui l’été dernier. « Ce qui m’a dérangé c’est qu’on ne dise pas la vérité à son sujet », estime le milieu de terrain âgé de 30 ans, que le club marseillais a décidé de transférer après sa bagarre avec Jonathan Rowe.
«Cette arrivée à Milan s'est très bien passée»
Adrien Rabiot a finalement rebondi à l’AC Milan, où il enchaîne les titularisations et actuellement troisième de Serie A. « Cette arrivée à Milan s'est très bien passée, je me suis bien intégré. Depuis un mois j'ai joué et il y a des résultats. Tout se passe bien donc c'est vraiment très positif », s’est réjoui l’international français (56 sélections), qui aurait déjà pu rejoindre les Rossoneri bien avant.
«J'avais déjà été contacté durant l'été par l'AC Milan»
« J'avais déjà été contacté durant l'été par l'AC Milan, déjà la saison précédente ils voulaient me faire venir. Et j'ai aussi beaucoup parlé avec Massimiliano Allegri qui avait insisté déjà plus tôt dans l'été pour me faire venir. C'est important parce que c'est un entraîneur que je connais bien avec lequel j'ai des affinités avec qui j'ai toujours bien bossé et performé. Mais il y a aussi le côté AC Milan, l'institution et l'ambition du club de retrouver le haut du tableau et la Ligue des champions. Je pense que c'est un très bon challenge à relever », a ajouté Adrien Rabiot.