Transfert historique : Un joueur «super important» annoncé à l’OL !

Ce samedi, l’absence de Moussa Niakhaté a été préjudiciable à l’OL. Le club rhodanien s’est passé des services de son joueur le plus cher de son histoire, et s’est incliné sur la pelouse de l’OGC Nice (3-2). Après la partie, Clinton Mata a fait savoir que le défenseur central sénégalais était une pièce essentielle dans le onze de Paulo Fonseca.

L’OL a décidé de faire tourner ce samedi contre l’OGC Nice (défaite 3-2). Paulo Fonseca s’est passé des services de plusieurs de ses titulaires, dont de ceux de Moussa Niakhaté. Joueur le plus cher de l’histoire du club rhodanien, le défenseur central sénégalais était laissé au repos. Et son absence a été particulièrement préjudiciable à la formation lyonnaise.

L'absence de Niakhaté a coûté cher à l'OL contre Nice Moussa Niakhaté a en effet été remplacé par Ruben Kluivert. Et ce dernier n’a pas vraiment apporté de sérénité en défense, au contraire. Le Néerlandais a semblé totalement dépassé par les offensives de l’OGC Nice. Clinton Mata a alors souligné l’importance du joueur de 29 ans dans l’effectif de Paulo Fonseca.