Transfert surprise : Le gros coup de l’OL !

Ces derniers jours, l’OL a bouclé un transfert surprise. Le club rhodanien s’est en effet attaché les services d’Hans Hateboer en qualité de joker. Le latéral droit néerlandais aura d’ailleurs un rôle clé dans l’effectif de Paulo Fonseca au cours des mois à venir, puisqu’il devrait apporter une certaine concurrence à son poste.

L’OL a bouclé un transfert inattendu ces derniers jours. Le club rhodanien a en effet officialisé l’arrivée d’Hans Hateboer en qualité de joker. Le latéral droit néerlandais n’était plus en odeur de sainteté au Stade Rennais et a donc rejoint l’effectif de Paulo Fonseca pour essayer de se relancer en vue de la Coupe du monde 2026.

Hateboer va avoir un rôle clé à l'OL D’après les informations divulguées par Le Progrès, Hans Hateboer devrait d’ailleurs avoir un rôle clé à l’OL au cours des semaines, voire des mois à venir. Le joueur de 31 ans devrait notamment apporter de la concurrence à Ainsley Maitland-Niles, en difficulté ces derniers temps. Il devrait également servir à compenser les départs de Moussa Niakhaté et Clinton Mata pour la CAN cet hiver.