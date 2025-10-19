Transfert à 10M€ : Du «jamais vu» annoncé à l’OL !

Pierrick Levallet

À l’OL, le mercato a été délicat. Le club rhodanien a été contraint de se séparer de plusieurs de ses meilleurs éléments pour stabiliser sa situation financière. Mais les dirigeants lyonnais ont également réalisé quelques jolis coups, comme avec le transfert de Tyler Morton. Les Gones ont déboursé 10M€ pour s’attacher les services du milieu de terrain de 22 ans, qui est l’une des grandes satisfactions dans le onze de Paulo Fonseca. L’ancien de Liverpool a d’ailleurs avoué avoir été impressionné par la ferveur des supporters lyonnais depuis son arrivée.

«Je n'ai jamais vu une telle passion dans le football» « Je n'ai reçu que de l'amour depuis mon arrivée. C'est incroyable la passion qui anime ce club, et je l'apprends non seulement des joueurs qui aiment ce club, mais aussi du staff et des fans qui l’adorent. Je suis très reconnaissant pour cet accueil. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu une telle passion dans le football. Venir ici m'a ouvert les yeux sur tellement de choses, mais principalement sur la passion qui existe dans le football à travers le monde, qu'on ne peut pas voir si on ne vient pas dans ces endroits » a d’abord expliqué Tyler Morton dans un entretien accordé à l’UEFA.