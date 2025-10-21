OL - Paulo Fonseca : La catastrophe qui va tout changer ?

Pierrick Levallet

L’OL est en train de redescendre de son petit nuage. Ce week-end, le club rhodanien a enchaîné une deuxième défaite consécutive après s’être incliné contre l’OGC Nice (3-2). Une catastrophe semble se profiler pour le groupe de Paulo Fonseca. Elle pourrait toutefois permettre à la formation lyonnaise de mieux rebondir dans la foulée.

Du côté de l’OL, l’euphorie du début de saison est en train de retomber. Malgré un mercato délicat cet été, le club rhodanien obtenait de bons résultats. Mais ces derniers jours, la réalité rattrape la formation lyonnaise, qui a enregistré une deuxième défaite consécutive après s’être inclinée contre l’OGC Nice ce samedi (3-2). Une catastrophe semble se profiler pour le groupe de Paulo Fonseca. Jorge Maciel estime toutefois qu’elle pourrait permettre à l’OL de mieux rebondir.

«C’est un peu magique» « Ce match nous coûte cher, et c’est dommage. Il faut dire que c’est un peu magique, car tout le monde attend qu’on puisse se battre pour des choses pour lesquelles on ne nous attendait pas. On peut avoir cette fierté-là quand même » a d’abord expliqué l’adjoint de Paulo Fonseca dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais.