Habib Beye : Un coup de tonnerre se prépare en coulisses ?

Du côté du Stade Rennais, la situation se tend de plus en plus autour d'Habib Beye. Alors que le technicien sénégalais est pour le moment toujours sur le banc breton, cela pourrait ne plus être le cas d'ici peu. En effet, en coulisses, ça bougerait autour de Beye... qui serait proposé à différents clubs.
Après 8 journées de Ligue 1, le Stade Rennais occupe la 9ème place du classement avec 11 points au compteur. Alors que les Bretons restent sur un match (2-2) face à l'AJ Auxerre, Habib Beye est en grande difficulté sur le banc de touche. En effet, un licenciement est en plus en plus évoqué pour l'entraîneur de Rennes qui pourrait donc ne pas s'éterniser à son poste. Un départ qu'il serait déjà en train d'anticiper ?
Beye proposé loin de rennes ?
Entre Habib Beye et le Stade Rennais, ça pourrait donc bientôt être fini. Mais voilà que le rebond de l'entraîneur sénégalais serait en train d'être préparé. C'est ce qu'a révélé Mohamed Toubache-Ter, qui a posté sur X : « Habib Beye est proposé à plusieurs clubs ! ».
« Le principal intéressé est-il au courant de ces manœuvres ? »
Mais voilà que tout cela se ferait dans le plus grand secret. Même Habib Beye pourrait ne pas être au courant. « Par qui ? Par ses représentants ? Ces gens seraient-ils en train d’anticiper le départ du coach du Stade Rennais ? Le principal intéressé est-il au courant de ces manœuvres ? », a poursuivi Mohamed Toubache-Ter. A suivre...