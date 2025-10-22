Habib Beye : Un coup de tonnerre se prépare en coulisses ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté du Stade Rennais, la situation se tend de plus en plus autour d'Habib Beye. Alors que le technicien sénégalais est pour le moment toujours sur le banc breton, cela pourrait ne plus être le cas d'ici peu. En effet, en coulisses, ça bougerait autour de Beye... qui serait proposé à différents clubs.

Après 8 journées de Ligue 1, le Stade Rennais occupe la 9ème place du classement avec 11 points au compteur. Alors que les Bretons restent sur un match (2-2) face à l'AJ Auxerre, Habib Beye est en grande difficulté sur le banc de touche. En effet, un licenciement est en plus en plus évoqué pour l'entraîneur de Rennes qui pourrait donc ne pas s'éterniser à son poste. Un départ qu'il serait déjà en train d'anticiper ?

Beye proposé loin de rennes ? Entre Habib Beye et le Stade Rennais, ça pourrait donc bientôt être fini. Mais voilà que le rebond de l'entraîneur sénégalais serait en train d'être préparé. C'est ce qu'a révélé Mohamed Toubache-Ter, qui a posté sur X : « Habib Beye est proposé à plusieurs clubs ! ».