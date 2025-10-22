Transfert à 70M€ : Le PSG a trouvé son joueur porte-bonheur

Le PSG a fait très forte impression mardi soir en écrasant le Bayer Leverkusen sur sa pelouse (7-2) mardi soir. Désiré Doué a inscrit un doublé, confirmant son statut de porte-bonheur dans la capitale. C’est simple, la bande à Luis Enrique n’a jamais perdu lorsque son numéro 14 a trouvé le chemin des filets.
Mardi soir, le Paris Saint-Germain a provisoirement pris la tête du classement général de la Ligue des champions en s’imposant largement sur la pelouse du Bayer Leverkusen grâce à des réalisations de Willian Pacho, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé, Vitinha et Désiré Doué par deux fois.
Le PSG invaincu quand Désiré Doué marque
Arrivé pour 70M€ bonus compris, Désiré Doué a explosé la saison dernière et confirme au fil de ses apparitions qu’il est un joueur à part, mais aussi un véritable porte-bonheur pour Luis Enrique puisque le PSG n’a jamais perdu lorsque l’ancien Rennais a trouvé le chemin des filets.
Un nouveau doublé en Allemagne
Le club de la capitale totalise 15 victoires en autant de rencontre au cours de laquelle Désiré Doué s’est illustré par un but. L’Allemagne réussit décidément très bien à l’international français, qui avait déjà réalisé un doublé du côté de Munich le 31 mai dernier, à l’occasion de la finale de Ligue des champions remportée par le PSG face à l’Inter.