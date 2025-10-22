Transfert à 70M€ : Le PSG a trouvé son joueur porte-bonheur

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG a fait très forte impression mardi soir en écrasant le Bayer Leverkusen sur sa pelouse (7-2) mardi soir. Désiré Doué a inscrit un doublé, confirmant son statut de porte-bonheur dans la capitale. C’est simple, la bande à Luis Enrique n’a jamais perdu lorsque son numéro 14 a trouvé le chemin des filets.

Mardi soir, le Paris Saint-Germain a provisoirement pris la tête du classement général de la Ligue des champions en s’imposant largement sur la pelouse du Bayer Leverkusen grâce à des réalisations de Willian Pacho, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé, Vitinha et Désiré Doué par deux fois.

Le PSG invaincu quand Désiré Doué marque Arrivé pour 70M€ bonus compris, Désiré Doué a explosé la saison dernière et confirme au fil de ses apparitions qu’il est un joueur à part, mais aussi un véritable porte-bonheur pour Luis Enrique puisque le PSG n’a jamais perdu lorsque l’ancien Rennais a trouvé le chemin des filets.