Habib Beye : Le divorce annoncé à la télévision !

Coach du Stade Rennais depuis la fin du mois de janvier dernier, Habib Beye pourrait vivre ses derniers instants en Bretagne. La faute à des résultats jugés insuffisants par certains membres de la direction rennaise selon Loïc Tanzi. Le journaliste a jeté un grand froid sur l’avenir de Beye à Rennes.

Hormis ses succès face à l’OM et l’OL (1-0 et 3-1), le Stade Rennais a toujours été tenu en échec lors des 6 autres journées de Ligue 1. Après le nul concédé au Roazhon Park à l’occasion de la réception de l’AJ Auxerre dimanche (2-2), l’avenir d’Habib Beye sur le banc de touche rennais s’écrit de plus en plus en pointillés.

«Il y a des gens au club qui aimeraient aujourd’hui qu’Habib Beye s’en aille, c’est une vérité» Une information déjà évoquée sur le plateau de l’After Foot ces derniers temps et qui a été confirmée par Loïc Tanzi dimanche soir. Sur le plateau de L’Équipe du soir, le journaliste de L’Équipe évoque une rupture en coulisses au Stade Rennais au sujet d’Habib Beye. « Tout le monde n’est pas aligné au club de tout en haut jusqu’à Habib Beye. Il y a des gens au club qui aimeraient aujourd’hui qu’Habib Beye s’en aille, c’est une vérité ».