Habib Beye : L’annonce qui scelle son avenir !

Habib Beye traverse une période délicate à la tête du Stade Rennais avec deux victoires en sept matchs. Alors que le club breton se prépare à affronter Auxerre et Nice à domicile, Loïc Désiré, directeur sportif, clarifie la situation en réaffirmant son soutien à Beye, soulignant l'absence de débat sur son avenir.

Avec deux victoires sur les sept premières journées, le Stade Rennais connaît un début de saison compliqué qui place Habib Beye sous le feu des critiques. La formation bretonne est désormais attendue au tournant avec ses deux futures rencontres à domicile, contre Auxerre ce dimanche puis Nice le week-end prochain. Interrogé par Ouest-France, Loïc Désiré, directeur sportif de Rennes, a fait le point sur la situation actuelle.

« Quand je vois ce qui se passe au quotidien, je sais qu’il n’y a pas d’ambiguïté » « Il y a tellement de rumeurs, ce n’est pas ce qui m’intéresse. On a évidemment échangé entre nous, et quand je vois ce qui se passe au quotidien, je sais qu’il n’y a pas d’ambiguïté, affirme le dirigeant breton. Parce qu’il y a eu des échanges et des interrogations, pour chercher à comprendre pourquoi on a dérapé dans certains matches. Heureusement qu’ils existent, entre joueurs ou avec le coach! Je prends un exemple: les cadres ont provoqué une réunion avant Lens, ont parlé entre eux puis avec le coach, avec qui ils ont été transparents. Ce n’est pas un conflit, ou de la défiance, c’est la vie d’un groupe. Je préfère les voir touchés qu’indifférents… Pour moi, c’est un signal positif d’une prise de conscience et de responsabilités. »