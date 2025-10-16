Habib Beye : L’annonce qui scelle son avenir !

Habib Beye traverse une période délicate à la tête du Stade Rennais avec deux victoires en sept matchs. Alors que le club breton se prépare à affronter Auxerre et Nice à domicile, Loïc Désiré, directeur sportif, clarifie la situation en réaffirmant son soutien à Beye, soulignant l'absence de débat sur son avenir.
Avec deux victoires sur les sept premières journées, le Stade Rennais connaît un début de saison compliqué qui place Habib Beye sous le feu des critiques. La formation bretonne est désormais attendue au tournant avec ses deux futures rencontres à domicile, contre Auxerre ce dimanche puis Nice le week-end prochain. Interrogé par Ouest-France, Loïc Désiré, directeur sportif de Rennes, a fait le point sur la situation actuelle.
« Quand je vois ce qui se passe au quotidien, je sais qu’il n’y a pas d’ambiguïté »
« Il y a tellement de rumeurs, ce n’est pas ce qui m’intéresse. On a évidemment échangé entre nous, et quand je vois ce qui se passe au quotidien, je sais qu’il n’y a pas d’ambiguïté, affirme le dirigeant breton. Parce qu’il y a eu des échanges et des interrogations, pour chercher à comprendre pourquoi on a dérapé dans certains matches. Heureusement qu’ils existent, entre joueurs ou avec le coach! Je prends un exemple: les cadres ont provoqué une réunion avant Lens, ont parlé entre eux puis avec le coach, avec qui ils ont été transparents. Ce n’est pas un conflit, ou de la défiance, c’est la vie d’un groupe. Je préfère les voir touchés qu’indifférents… Pour moi, c’est un signal positif d’une prise de conscience et de responsabilités. »
« Beye ? Il n’y a pas de débat là-dessus »
Relancé sur la question de l’avenir d’Habib Beye, Loïc Désiré affirme qu’il « n’y a pas de débat là-dessus », ajoutant : « Par contre, il faut réagir, améliorer. Habib a été du côté du monde médiatique aussi, mais il ne montre pas de signal négatif au quotidien. Il est complètement impliqué, et il n’y a pas de raison que cela ne fonctionne pas. On est avec lui chaque jour, on est là pour l’aider, on se réunit, on voit les joueurs… On est tous mobilisés! Dans ce groupe, tout a été reconstruit par rapport à l’année dernière. Il y a eu aussi des faits de matches, cartons, blessures, peu de continuité dans le onze d’un match à l’autre pour favoriser une dynamique. On est tous frustrés, mais il faut prendre un peu de hauteur sur la réflexion globale, dans une situation qui n’est pas non plus catastrophique (...) L’exigence, on se l’impose quotidiennement, et très sincèrement, depuis le début de l’été j’ai vu très peu de mauvaises séances. Les joueurs sont très impliqués, ils bossent, il n’y a aucun tricheur, il n’y a pas de sénateurs! Il y a eu des contextes de matches mal gérés, parfois un relâchement psychologique, du doute, un défaut de caractère. Mais ce n’est pas de la suffisance ».