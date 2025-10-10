Départ d’Habib Beye : Une grande décision est prise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Stade Rennais connaît un début de saison mitigé avec seulement deux victoires en sept rencontres, mais les dirigeants maintiennent leur confiance en Habib Beye. Malgré les rumeurs de tensions au sein du vestiaire, la formation bretonne n’envisage pas, pour l’heure, un changement sur le banc de touche.

Habib Beye se retrouve dans une situation compliquée au Stade Rennais, qui n’a remporté que deux matches en sept matches cette saison. Cette semaine, le journaliste Daniel Riolo affirmait même que plusieurs joueurs souhaitaient déjà le départ de l’entraîneur. « Seko Fofana et surtout Brice Samba ont décidé que Beye c'était mort, que ce n'était pas un bon coach, qu'ils n'avaient pas envie de bosser avec lui et que ça n'allait pas », a-t-il expliqué dans l'After Foot, des déclarations démenties par le Stade Rennais.

Rennes derrière son entraîneur, pour l’instant Habib Beye est-il réellement menacé ? Pour les dirigeants bretons, il n’est pas question d’un départ de l’entraîneur selon RMC. En interne, on rappelle que seulement sept journées de Ligue 1 ont été disputées et que la situation sportive n’est pas alarmante, l’équipe étant à trois points du top 5. De plus, aucun ressenti n’a été demandé aux joueurs concernant leur entente avec Beye.