OM - Greenwood : Le gros coup sur le mercato !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans un entretien accordé à Top Mercato, Olivier Dall’Oglio s’est exprimé sur Nayef Aguerd, qu’il a eu sous ses ordres à Dijon. L’ancien entraîneur de l’ASSE estime que l’international marocain va notamment apporter son leadership à l’OM, où il est arrivé cet été en provenance de West Ham, et pourra rappeler à l’ordre certains de ses coéquipiers qui se laissent parfois aller, comme Mason Greenwood.

Invaincu lors des cinq matchs qu’il a disputés depuis son arrivée, Nayef Aguerd s’est déjà imposé comme le patron de la défense de l’OM. Au-delà de ses performances sur le terrain, l’international marocain (56 sélections) sera aussi un appui de poids pour Roberto De Zerbi par son leadership.

« S’il voit que quelqu’un n’est pas à fond ou pas calibré sur l’exigence, il sera capable de lui dire » « L’OM a évolué. La solidité vient aussi du recrutement de Pavard et Aguerd. Nayef amène de la sérénité, il n’est pas hyper expansif. C’est un joueur constamment performant. C’est un joueur rassurant pour un coach et ses coéquipiers. Et quand vous ajoutez aussi Pavard, cela donne de la sécurité et de la sérénité à un groupe. Et ils sont réguliers dans la performance. Ils peuvent stabiliser l’OM pour éviter le phénomène de montagne russe souvent présent dans un club comme Marseille. Nayef sera capable de faire un rappel à un joueur sans passer par le coach. S’il voit que quelqu’un n’est pas à fond ou pas calibré sur l’exigence, il sera capable de lui dire. Car il est lui-même dans l’analyse. Il est dans la communication, il ne va pas se braquer. Il va aller chercher des manques qu’on peut lui indiquer », a confié Olivier Dall’Oglio à Top Mercato, lui qui a connu Nayef Aguerd à Dijon.