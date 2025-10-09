Départ confirmé : C'est déjà terminé avec Paul Pogba !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'AS Monaco déçoit en ce début de saison, l'avenir d'Adi Hütter serait désormais réglé en interne. En effet, la direction du club du Rocher aurait remercié le technicien autrichien en coulisses. Pour le remplacer, c'est le coach de l'Union Saint-Gilloise, Sébastien Pocognoli, qui serait le mieux placé.

Troisième de Ligue 1 la saison dernière, l'AS Monaco avait de sérieuses ambitions cette saison, mais les premiers matches sont loin de répondre aux attentes. Cinquième de Ligue 1 avec déjà deux défaites au compteur en sept journées, l'ASM déçoit surtout dans le jeu, et l'humiliation subie en Ligue des champions à Bruges (1-4) fait clairement tâche dans le bilan monégasque.

Pour Adi Hutter, c'est terminé Et alors que le nul contre Manchester City (2-2) avait offert du répit à Adi Hutter, la prestation dans le derby contre l'OGC Nice (2-2) a finalement convaincu l'AS Monaco de se séparer de son coach. Selon les informations de L'EQUIPE, l'Autrichien a effectivement été démis de ses fonctions et va donc quitter le club du Rocher en compagnie de ses adjoints Christian Peintinger et Klaus Schmidt. Adi Hütter était en poste depuis 2023. C'est donc déjà terminé avec Paul Pogba qui n'aura jamais évolué sous ses ordres.