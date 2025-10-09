Mbappé avec Haaland : L'annonce mercato qui fait peur !

Amadou Diawara

Alors que Vinicius Jr réclame un salaire similaire à celui de Kylian Mbappé, le Real Madrid envisagerait de le vendre en Arabie Saoudite pour une somme proche de 250M€. Après avoir bouclé le transfert de l'attaquant brésilien, le club merengue aimerait recruter Erling Haaland. Toutefois, le buteur de Manchester City a prolongé pour s'inscrire sur la durée avec le club emmené par Pep Guardiola.

En fin de contrat le 30 juin 2027, Vinicius Jr a négocié pendant plusieurs mois avec le Real Madrid, et ce, pour prolonger. D'après la Cadena SER, l'attaquant de 25 ans aurait réclamé un salaire similaire à Kylian Mbappé. Ce qui aurait refroidi la direction merengue. En effet, le Real Madrid aurait stoppé les pourparlers avec Vinicius Jr, examinant désormais l'idée de le vendre.

Le Real Madrid veut associer Mbappé et Haaland « Au Real Madrid, on a commencé à penser qu'une vente à l'Arabie saoudite pourrait réunir Mbappé et Haaland. La clause de Vini s'élève à un milliard, mais Madrid pourrait accepter une vente future d'environ 250 millions d'euros », a révélé Pacojó dans l'émission SER Deportivos (Cadena SER). Toutefois, le Real Madrid pourrait se casser les dents pour le transfert d'Erling Haaland, qui a rempilé pour s'inscrire sur la durée à Manchester City.