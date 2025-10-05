De Zerbi le réclame à l’OM : Il se lâche après son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ardemment désiré par Roberto De Zerbi, comme l’avait expliqué Medhi Benatia, Nayef Aguerd s’est déjà imposé comme le patron de la défense de l’OM. Après la victoire sur la pelouse de Metz (0-3) samedi, l’international marocain est revenu sur son adaptation très rapide, qu’il met au crédit du technicien italien et de son style de jeu.

Absent seulement lors de la défaite contre le Real Madrid (2-1) en Ligue des champions, Nayef Aguerd a enchaîné samedi face à Metz (0-3) une cinquième victoire en autant de rencontres depuis son arrivée à l’OM. Un joueur que Roberto De Zerbi voulait absolument, comme l’expliquait Medhi Benatia après la réception de l’Ajax Amsterdam (4-0), et qui ne déçoit pas.

« C’est lié au style de jeu du coach, tout le mérite lui revient » À l’instar d’autres recrues arrivées tardivement telles que Benjamin Pavard, Emerson Palmieri et Matt O’Riley, Nayef Aguerd s’est très rapidement intégré à l’OM. « Je voudrais remercier le club, car ils m’ont beaucoup aidé à m’adapter. Les joueurs, le coach, Medhi (Benatia), que je connais depuis longtemps, ont tous facilité mon intégration », a confié l’international marocain après la victoire à Metz.