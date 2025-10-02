De Zerbi réclame un transfert de dernière minute et met le feu à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé lors de la dernière journée du mercato estival, Nayef Aguerd s'est imposé comme un titulaire indiscutable à l'OM. Et alors que tout laissait penser que Medhi Benatia était à l'origine de ce transfert, estimé à 23M€, le directeur sportif marseillais affirme que c'est bien Roberto De Zerbi qui a réclamé la signature de l'international marocain.

En toute fin de mercato, l'OM n'a pas hésité à lâcher 23M€ pour recruter Nayef Aguerd en provenance de West Ham. Et alors que Medhi Benatia, qui connaît très bien l'entourage de l'international marocain, était annoncé à l'origine de ce transfert, le directeur sportif de l'OM assure que c'est bien Roberto De Zerbi qui a réclamé la signature de Nayef Aguerd.

Aguerd réclamé par De Zerbi « Ce n’est pas que grâce à moi qu’il est là. La vérité, c’est le coach qui le voulait ! Aux États-Unis, quand le coach l’a vu, il a dit : "On arrête tout, je veux Nayef Aguerd." Les négociations ont été longues mais on le suivait depuis un moment », révèle le directeur sportif de l’OM en zone mixte avant de poursuivre.