De Zerbi réclame un transfert de dernière minute et met le feu à l’OM !

Arrivé lors de la dernière journée du mercato estival, Nayef Aguerd s'est imposé comme un titulaire indiscutable à l'OM. Et alors que tout laissait penser que Medhi Benatia était à l'origine de ce transfert, estimé à 23M€, le directeur sportif marseillais affirme que c'est bien Roberto De Zerbi qui a réclamé la signature de l'international marocain.
En toute fin de mercato, l'OM n'a pas hésité à lâcher 23M€ pour recruter Nayef Aguerd en provenance de West Ham. Et alors que Medhi Benatia, qui connaît très bien l'entourage de l'international marocain, était annoncé à l'origine de ce transfert, le directeur sportif de l'OM assure que c'est bien Roberto De Zerbi qui a réclamé la signature de Nayef Aguerd.
Aguerd réclamé par De Zerbi
« Ce n’est pas que grâce à moi qu’il est là. La vérité, c’est le coach qui le voulait ! Aux États-Unis, quand le coach l’a vu, il a dit : "On arrête tout, je veux Nayef Aguerd." Les négociations ont été longues mais on le suivait depuis un moment », révèle le directeur sportif de l’OM en zone mixte avant de poursuivre.
«C’est un joueur de niveau international»
« C’est un joueur de niveau international, il s’est adapté rapidement et communique dans plusieurs langues. Il apporte calme et sérénité, que ce soit dans la relance ou dans les replis. Pour moi, en plus d’être un très bon joueur, c’est un leader. Et on en avait besoin », ajoute Medhi Benatia.