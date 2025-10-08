Habib Beye victime d'un complot : La réponse fracassante à Daniel Riolo !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuel entraîneur de Rennes, Habib Beye pourrait bien ne pas le rester très longtemps. En effet, le Sénégalais pourrait être la victime d'un complot monté en coulisses par Seko Fofana et Brice Samba. C'est en tout cas ce qu'a révélé Daniel Riolo au cours des dernières heures. Qu'en est-il alors pour Beye ? Au sein du Stade Rennais, on a souhaité mettre les choses au point.

Au micro de l'After Foot, Daniel Riolo a dernièrement lâché de grosses révélations sur Habib Beye. Alors que l'entraîneur du Stade Rennais serait en danger, le journaliste de RMC a fait savoir : « Habib Beye est en difficulté à Rennes, comme à peu près tous les entraîneurs de ce club depuis des années. (...) Samba et Fofana ? Il se trouve que ça ne colle pas avec Beye. Et ces deux-là ont décidé qu'ils auraient la peau de Habib Beye. Après le match à Lens, Brice Samba va dans le vestiaire des Lensois - il y avait Rongier également mais lui soutient Habib Beye - pour tailler le coach. Seko Fofana et surtout Brice Samba ont décidé que Beye c'était mort, que ce n'était pas un bon coach, qu'ils n'avaient pas envie de bosser avec lui et que ça n'allait pas. Après le match face à Lens, ils vont dans le vestiaire de Lens comme si c'était le leur pour parler avec les anciens. Ils ont le droit d'aller voir les anciens potes, ce n'est pas un problème mais si c'est pour tailler le coach, je trouve que c'est quand même un petit peu moins bien. Beye a essayé de faire des réunions avec certains joueurs, comme Fofana mais ça a été refusé. Samba et Fofana ont décidé d'avoir un petit peu sa peau ».

« Des rumeurs toutes infondées » La bombe a donc été lâchée par Daniel Riolo, mais voilà que du côté de Rennes, on a souhaité apporter sa réponse. Ainsi, rapporté par RMC, le club breton a fait savoir après les révélations sur la situation d'Habib Beye : « Le Stade Rennais est étonné des commentaires sur de supposés propos de certains de nos joueurs, dans le cadre privé du vestiaire lensois. Ce sont des rumeurs toutes infondées visant des joueurs cadres rennais particulièrement irréprochables ».