OM - Transfert au Real Madrid : L'annonce que personne n'a vu venir !

En manque de temps de jeu, Endrick pourrait partir en chercher en prêt cet hiver. Le Real Madrid est ouvert à cette possibilité et en ce sens, l’OM serait un des clubs prêts à le relancer. Mais Douglas Sousa, père de l’attaquant âgé de 19 ans, préfèrerait que son fils retourne à Palmeiras.

De retour de sa blessure à la cuisse fin septembre, Endrick n’a toujours pas fait la moindre apparition avec le Real Madrid cette saison. Si Xabi Alonso a écarté la possibilité d’un départ, des discussions en ce sens ont pourtant déjà eu lieu et l’international brésilien (14 sélections) pourrait être prêté cet hiver.

Le père d’Endrick veut un retour au Brésil Dans cette optique, Endrick est notamment annoncé dans le viseur de l’OM. Reste à savoir si les dirigeants marseillais sont réellement sur le coup, mais le père de l’attaquant âgé de 19 ans, Douglas Sousa, semble plutôt pencher pour un retour au Brésil.