Le PSG lâche 22M€ : Une vieille connaissance de retour en France ?

Viré par le PSG en 2016, Laurent Blanc avait récupéré 22M€. Revenu par la suite en Ligue 1 sur le banc de l'OL, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France pourrait ne pas en avoir fini avec le championnat de France. En effet, Blanc pourrait prochainement faire son grand retour... du côté du Stade Rennais.

Remercié il y a quelques semaines par Al-Ittihad, Laurent Blanc pourrait ne pas rester très longtemps sans fonction. Actuellement libre, l'ancien entraîneur du PSG aurait visiblement toujours la cote du côté de la Ligue 1. Après ses expérience à Bordeaux, Lyon et Paris, Laurent Blanc pourrait connaitre un 4ème club français : le Stade Rennais, où il pourrait prendre la succession d'Habib Beye.

Blanc fait rêver à Rennes ? Alors que la fin pourrait être proche pour Habib Beye au Stade Rennais, la question est de savoir qui pourrait le remplacer. La piste Laurent Blanc aurait visiblement ses partisans en Bretagne. En effet, sur X, Mohamed Toubache-Ter a confié : « Des gens appartenant aux forces obscures rêveraient de Laurent Blanc ».