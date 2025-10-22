Départ du PSG : La folle rumeur avec Achraf Hakimi !

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Achraf Hakimi a accepté de prolonger avec le PSG en début d’année. Interrogé sur un possible départ du latéral droit vers l’Arabie Saoudite, le journaliste Laurent Perrin a été clair sur le fait qu’une telle opération n’était pas envisageable avant plusieurs saisons.
En début d’année, le Paris Saint-Germain a sécurisé l’avenir de plusieurs cadres, et pas des moindres puisque Vitinha, Nuno Mendes et Achraf Hakimi ont accepté de prolonger leur contrat jusqu’en juin 2029. Trois artisans majeurs du sacre européen survenu quelques mois plus tard à Munich.
Hakimi ne cesse d’impressionner
Cette saison, le PSG semble reparti sur les mêmes bases, avec trois victoires sur ses premiers matches de Ligue des champions. Achraf Hakimi s’est quant à lui imposé comme le meilleur latéral droit du monde et enchaîne les matches avec le niveau XXL qu’on lui connaît. Interrogé par un internaute sur un possible départ vers l’Arabie saoudite, le journaliste Laurent Perrin a été clair sur le sujet.
« Il est normal que les Saoudiens pensent à lui pour promouvoir leur League. Mais pas maintenant »
« Mon Dieu mais où avez-vous vu ça ? Je ne vais pas dire qu’il n’ira jamais en Arabie saoudite. Cela aurait du sens. Achraf Hakimi va décrocher, beaucoup l’espèrent, le Ballon d’or africain, il est le meilleur joueur arabe avec Mo Salah, c’est une star, un joueur magnifique et il est normal que les Saoudiens pensent à lui pour promouvoir leur League. Mais pas maintenant ! », explique Laurent Perrin sur le tchat du Parisien. « Hakimi a 26 ans, il est sous contrat jusqu’en 2029 et il fait partie des joueurs indispensables au système de Luis Enrique, comme Neves ou Vitinha », poursuit-il.