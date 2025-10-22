Départ du PSG : La folle rumeur avec Achraf Hakimi !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Achraf Hakimi a accepté de prolonger avec le PSG en début d’année. Interrogé sur un possible départ du latéral droit vers l’Arabie Saoudite, le journaliste Laurent Perrin a été clair sur le fait qu’une telle opération n’était pas envisageable avant plusieurs saisons.

En début d’année, le Paris Saint-Germain a sécurisé l’avenir de plusieurs cadres, et pas des moindres puisque Vitinha, Nuno Mendes et Achraf Hakimi ont accepté de prolonger leur contrat jusqu’en juin 2029. Trois artisans majeurs du sacre européen survenu quelques mois plus tard à Munich.

Hakimi ne cesse d’impressionner Cette saison, le PSG semble reparti sur les mêmes bases, avec trois victoires sur ses premiers matches de Ligue des champions. Achraf Hakimi s’est quant à lui imposé comme le meilleur latéral droit du monde et enchaîne les matches avec le niveau XXL qu’on lui connaît. Interrogé par un internaute sur un possible départ vers l’Arabie saoudite, le journaliste Laurent Perrin a été clair sur le sujet.