Dembélé - Mercato : Le boss du PSG lâche une bombe !

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors de l'été 2023, Ousmane Dembélé a disputé son 100ème match sous le maillot rouge et bleu ce mardi soir. Pour l'occasion, Nasser Al-Khelaïfi a décerné une médaille à son numéro 10. Dans la foulée, le président du PSG a annoncé qu'il voulait voir Ousmane Dembélé atteindre la barre des 1000 rencontres jouées avec son club.

Lors de l'été 2023, le PSG a levé la clause à 50M€ d'Ousmane Dembélé. Et après un peu plus de deux ans, le numéro 10 de Luis Enrique a joué son 100ème match sous les couleurs rouge et bleu. C'était ce mardi soir sur la pelouse du Bayer Leverkusen.

Dembélé a joué son 100ème match au PSG D'après les indiscrétions de RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à féliciter Ousmane Dembélé pour son cap des 100 matchs joués au PSG. D'ailleurs, le président parisien a fait un cadeau à son numéro 10, lui offrant une médaille pour célébrer cette occasion. Dans la foulée, Nasser Al-Khelaïfi a affiché un énorme souhait quant à l'avenir d'Ousmane Dembélé.