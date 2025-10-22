Dembélé - Mercato : Le boss du PSG lâche une bombe !

Arrivé au PSG lors de l'été 2023, Ousmane Dembélé a disputé son 100ème match sous le maillot rouge et bleu ce mardi soir. Pour l'occasion, Nasser Al-Khelaïfi a décerné une médaille à son numéro 10. Dans la foulée, le président du PSG a annoncé qu'il voulait voir Ousmane Dembélé atteindre la barre des 1000 rencontres jouées avec son club.
Lors de l'été 2023, le PSG a levé la clause à 50M€ d'Ousmane Dembélé. Et après un peu plus de deux ans, le numéro 10 de Luis Enrique a joué son 100ème match sous les couleurs rouge et bleu. C'était ce mardi soir sur la pelouse du Bayer Leverkusen.
Dembélé a joué son 100ème match au PSG
D'après les indiscrétions de RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à féliciter Ousmane Dembélé pour son cap des 100 matchs joués au PSG. D'ailleurs, le président parisien a fait un cadeau à son numéro 10, lui offrant une médaille pour célébrer cette occasion. Dans la foulée, Nasser Al-Khelaïfi a affiché un énorme souhait quant à l'avenir d'Ousmane Dembélé.
«On espère qu’il y en aura un millième»
« On espère qu’il y en aura un millième », a souri Nasser Al-Khelaïfi lorsqu'il a offert sa médaille à Ousmane Dembélé. Ce qui a fait rire une partie du vestiaire du PSG. Ayant disputé 100 matchs en un peu plus de deux ans, Ousmane Dembélé a besoin de rester encore 18 ans à Paris s'il garde la même cadence pour réaliser le souhait de son président. Pour rappel, l'international français a fêté ses 28 ans le 15 mai. La mission parait donc impossible. D'où la réaction du groupe de Luis Enrique.