PSG : Daniel Riolo signe, c'est le choc !

Daniel Riolo n'a pas mâché ses mots. Sur les ondes de RMC, le journaliste de la radio a profité du débriefing de Bayer Leverkusen - PSG (2-7) mardi soir afin de faire une grande prémonition. Le Paris Saint-Germain prêt à faire le back-to-back après un premier sacre en C1 la saison passée ? Il signe !
En ce début de saison régulière de Ligue des champions, que ce soit au complet ou avec des blessés, le PSG a signé un sans-faute quel que soit son adversaire. Le champion d'Europe en titre en a passé 4 à l'Atalanta sans encaisser le moindre but, a battu le FC Barcelone en Catalogne avec une équipe remaniée (2-1) et a signé une démonstration sur la pelouse du Bayer Leverkusen à 10 contre 10 (7-2).
«Quelles sont les autres équipes en Europe qui peuvent hisser leur niveau à cette hauteur-là»
Mardi soir, sur le plateau de l'After Foot, Daniel Riolo n'a eu d'autre choix que de s'incliner devant la supériorité de cette version du PSG en Ligue des champions. « Je cherche à essayer de comprendre quelles sont les autres équipes en Europe qui peuvent hisser leur niveau à cette hauteur-là. Il y a trois semaines, on a vu que le PSG est allé gagner à Barcelone avec une équipe B. Le Bayern me fait forte impression. Il faut essayer de ne pas trop s'emballer, il faut se rappeler que Liverpool l'année dernière à la même époque marchait sur tout le monde, c'était un massacre ».
«Donne-moi un stylo car le back-to-back, je ne suis pas loin de le signer»
L'éditorialiste de RMC est même allé plus loin. De son point de vue, le PSG pourrait signer un back-to-back en Ligue des champions. Une prouesse que personne n'a fait depuis le Real Madrid de Zinedine Zidane (2016-2018). « Ils ont fini la phase de ligue premier, ils étaient favoris et ont chuté face au PSG dès les 8es de finale. On sait qu'il peut se passer des choses sur les matchs aller-retour, mais là, aujourd'hui, donne-moi un stylo car le back-to-back, je ne suis pas loin de le signer. En tout cas je tiens le stylo dans la main (...) 7-2, c'est un score dément quand même ! On a l'impression que l'on ne mesure même pas... ».