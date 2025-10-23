PSG : Daniel Riolo signe, c'est le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Daniel Riolo n'a pas mâché ses mots. Sur les ondes de RMC, le journaliste de la radio a profité du débriefing de Bayer Leverkusen - PSG (2-7) mardi soir afin de faire une grande prémonition. Le Paris Saint-Germain prêt à faire le back-to-back après un premier sacre en C1 la saison passée ? Il signe !

En ce début de saison régulière de Ligue des champions, que ce soit au complet ou avec des blessés, le PSG a signé un sans-faute quel que soit son adversaire. Le champion d'Europe en titre en a passé 4 à l'Atalanta sans encaisser le moindre but, a battu le FC Barcelone en Catalogne avec une équipe remaniée (2-1) et a signé une démonstration sur la pelouse du Bayer Leverkusen à 10 contre 10 (7-2).

«Quelles sont les autres équipes en Europe qui peuvent hisser leur niveau à cette hauteur-là» Mardi soir, sur le plateau de l'After Foot, Daniel Riolo n'a eu d'autre choix que de s'incliner devant la supériorité de cette version du PSG en Ligue des champions. « Je cherche à essayer de comprendre quelles sont les autres équipes en Europe qui peuvent hisser leur niveau à cette hauteur-là. Il y a trois semaines, on a vu que le PSG est allé gagner à Barcelone avec une équipe B. Le Bayern me fait forte impression. Il faut essayer de ne pas trop s'emballer, il faut se rappeler que Liverpool l'année dernière à la même époque marchait sur tout le monde, c'était un massacre ».